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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YEŞİLAY AKARSU

Yeşilay Akarsu

Halkın Kurtuluş Partisi
Yeşilay Akarsu
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı