Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET EFE

Mehmet Efe

Halkın Kurtuluş Partisi
Mehmet Efe
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı