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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NİHAT GÜLDEMİR

Nihat Güldemir

Halkın Kurtuluş Partisi
Nihat Güldemir
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı