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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİBEL SEÇKİN

Sibel Seçkin

Halkın Kurtuluş Partisi
Sibel Seçkin
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı