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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN BAYYAR

Metin Bayyar

Halkın Kurtuluş Partisi
Metin Bayyar
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı