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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN DEMİRTAŞ

Doğan Demirtaş

Hak ve Özgürlükler Partisi
Doğan Demirtaş
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı