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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BEHÇET TEKTEKİN

Behçet Tektekin

Hak ve Özgürlükler Partisi
Behçet Tektekin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı