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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEBİLE ÖZDEMİR

Nebile Özdemir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Nebile Özdemir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı