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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHATTİN KAYA

Bahattin Kaya

Hak ve Özgürlükler Partisi
Bahattin Kaya
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı