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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERDAL DAĞIDIR

Erdal Dağıdır

Hak ve Özgürlükler Partisi
Erdal Dağıdır
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı