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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT ALDEMİR

Umut Aldemir

Hak ve Özgürlükler Partisi
Umut Aldemir
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı