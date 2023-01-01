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Abdurrahman Beşer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Ali Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Ali Reşat Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Sait Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Nevzat Topci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Güller Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Cemil Burkay
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Veysel Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Hasan Kerpiç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Salih Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Eren Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Rahmi Ataman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Berfin Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Asker Ali Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Nazım Yarar
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
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Güzel Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Tarık Genç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
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Neriman Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge