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Hüseyin Cihan Baykara
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Semra Arcan Gökçen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Sabri Serin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Turan Deli
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Mustafa Aytaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bedri İşik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdoğan Geyik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Rıza Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Veysi Tetik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Samet Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Turan İl
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Abdulbari Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Haydar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Adil Budak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hasan Nuri Göçmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Zeycan Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Müjdet Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Burkay Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Berkay Emin Güven
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Hulusi Eken
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Kasim Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ramazan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Serhan Seyyidoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Baran Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kazım Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Rıza Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Dilek Sezen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yüksel Şeker
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kendal Armanç Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sedat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İnan Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dorşin Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Leyla Epözdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şaban Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Baran Adıgüzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bayram Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Başak Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökhan Göktaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İzzet Bucak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nevzat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kibar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Servet Sarıoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Asiye Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muhammet Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zelal Gürbüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hanım Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murat İlhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülay Albostanlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nevruz Erkıran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nergiz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yaren Düzgüner
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Songül Akçan Orhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kasım Kahriman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hatice Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Senayi Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Alaattin Kelender
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdurrahman Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülsün Karakaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Asiye Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Özgür Basut
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Makfure Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Songül Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nevzat Karakeçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Suphi Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Songül Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şiyar Çiçek
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sedat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Memet Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sündüz Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Koray Ergül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Celal Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İbrahim Halil Uçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nuriye Gündüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Halim Demirocak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mamed Demirkol
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Semra Şahan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ferat Yücel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Rıdvan Çiftçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge