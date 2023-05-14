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Mustafa Aytaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Rıza Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Turan İl
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Adil Budak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Zeycan Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Berkay Emin Güven
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Ramazan Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Kazım Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Dilek Sezen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Sedat Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Leyla Epözdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Bayram Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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İzzet Bucak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Muhammet Yıldız
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Murat İlhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Kasım Kahriman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Gülsün Karakaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Sedat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Sündüz Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Celal Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Nuriye Gündüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Mamed Demirkol
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge
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Rıdvan Çiftçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 3. Bölge