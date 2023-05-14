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Semra Arcan Gökçen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Turan Deli
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Erdoğan Geyik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Samet Aslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Haydar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Burkay Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kasim Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Baran Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kendal Armanç Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Dorşin Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Baran Adıgüzel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Gökhan Göktaş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Kibar Beysülen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Asiye Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Hanım Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nevruz Erkıran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Ayşe Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Nergiz Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Songül Akçan Orhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Senayi Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Abdurrahman Keştan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Özgür Basut
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Songül Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge
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Suphi Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 2. Bölge