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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERAT YÜCEL

Ferat Yücel

Hak ve Özgürlükler Partisi
Ferat Yücel
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı