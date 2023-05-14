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Hüseyin Cihan Baykara
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sabri Serin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Bedri İşik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Engin
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Veysi Tetik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Abdulbari Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hasan Nuri Göçmen
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Müjdet Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hulusi Eken
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Serhan Seyyidoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Rıza Burçak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yüksel Şeker
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İnan Sezer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Şaban Akçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Başak Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nevzat Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Servet Sarıoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Zelal Gürbüz
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gülay Albostanlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Kahraman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yaren Düzgüner
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hatice Duran
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Alaattin Kelender
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Asiye Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Makfure Tunç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nevzat Karakeçi
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Songül Hoşgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Şiyar Çiçek
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Memet Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Koray Ergül
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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İbrahim Halil Uçan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Halim Demirocak
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Semra Şahan
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ferat Yücel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İstanbul 1. Bölge