Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RONAY KORUCU

Ronay Korucu

Hak ve Özgürlükler Partisi
Ronay Korucu
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı