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Gülşen Çetin
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Cahit Uçkun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Mustafa Yıldırım Oflas
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Muhammed Oflas
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Cihan Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Tuncel Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Barış Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Serhat Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Zeynep Akgül
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Burkay Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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İsmet Arslan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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Evin Tan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge
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İlyas Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Mehmet Toprak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
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Halit Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 2. Bölge