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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERHAT EKİNCİ

Serhat Ekinci

Hak ve Özgürlükler Partisi
Serhat Ekinci
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı