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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA BAYRAM

Fatma Bayram

Hak ve Özgürlükler Partisi
Fatma Bayram
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı