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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN İDOĞ

Metin İdoğ

Hak ve Özgürlükler Partisi
Metin İdoğ
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı