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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED MURAT YILDIRIM

Muhammed Murat Yıldırım

Güç Birliği Partisi
Muhammed Murat Yıldırım
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı