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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVRAN BEŞİKÇİ

Devran Beşikçi

Güç Birliği Partisi
Devran Beşikçi
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı