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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR ALAY

Serdar Alay

Güç Birliği Partisi
Serdar Alay
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı