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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZEYNEP KÜÇÜK

Zeynep Küçük

Güç Birliği Partisi
Zeynep Küçük
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı