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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR SEVİL YASADUR

Pınar Sevil Yasadur

Güç Birliği Partisi
Pınar Sevil Yasadur
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı