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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLEK ALTIKARDEŞLER

Dilek Altıkardeşler

Güç Birliği Partisi
Dilek Altıkardeşler
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Niğde
Kaynak: Anadolu Ajansı