Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SÜLEYMAN TUNÇER

Süleyman Tunçer

Güç Birliği Partisi
Süleyman Tunçer
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı