Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN YIKILMAZ

Serkan Yıkılmaz

Güç Birliği Partisi
Serkan Yıkılmaz
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı