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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERDAR BOZKUŞ

Serdar Bozkuş

Güç Birliği Partisi
Serdar Bozkuş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı