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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HANİFE YAVRU

Hanife Yavru

Güç Birliği Partisi
Hanife Yavru
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı