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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İDRİS BOZKUŞ

İdris Bozkuş

Güç Birliği Partisi
İdris Bozkuş
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı