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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÜNVER

Hasan Ünver

Güç Birliği Partisi
Hasan Ünver
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı