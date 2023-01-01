Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RESUL EKREM APA

Resul Ekrem Apa

Güç Birliği Partisi
Resul Ekrem Apa
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı