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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAHSİN DUDAK

Tahsin Dudak

Güç Birliği Partisi
Tahsin Dudak
  • PARTİSİ : GBP
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı