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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSA ÇAKMAKLI

İsa Çakmaklı

Genç Parti
İsa Çakmaklı
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı