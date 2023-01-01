Ajans veri saati: -
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESER YILMAZ

Eser Yılmaz

Genç Parti
Eser Yılmaz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı