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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FURKAN DEMİROĞLU

Furkan Demiroğlu

Genç Parti
Furkan Demiroğlu
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı