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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYTEKİN SELANİKLİ

Aytekin Selanikli

Genç Parti
Aytekin Selanikli
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı