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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN AÇIKGÖZ

Ramazan Açıkgöz

Genç Parti
Ramazan Açıkgöz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı