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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDA ŞEBNEM DEVAL

Seda Şebnem Deval

Genç Parti
Seda Şebnem Deval
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı