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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULLAH KANYILMAZ

Abdullah Kanyılmaz

Genç Parti
Abdullah Kanyılmaz
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı