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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED ERDEM YEŞİLBAŞ

Muhammed Erdem Yeşilbaş

Genç Parti
Muhammed Erdem Yeşilbaş
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı