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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR YATAĞAN

Kadir Yatağan

Genç Parti
Kadir Yatağan
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı