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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ŞENŞAHİN

Ali Şenşahin

Genç Parti
Ali Şenşahin
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı