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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN MANSUR

Özcan Mansur

Genç Parti
Özcan Mansur
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı