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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATİKE KAYA

Atike Kaya

Genç Parti
Atike Kaya
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı