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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REMZİ TİMUR

Remzi Timur

Genç Parti
Remzi Timur
  • PARTİSİ : Gençparti
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı