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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM NACİ TEMİZ

Muharrem Naci Temiz

Cumhuriyet Halk Partisi
Muharrem Naci Temiz
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Tonmaister Halk Müziği Yorumcusu
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
ÖZGEÇMİŞİ

Muharrem Naci Temiz Halk Müziği yorumcusudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı